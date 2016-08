A ação aconteceu no final da tarde de domingo

YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Bandidos levaram todo o dinheiro do caixa de um posto de combustível localizado no Bairro Bela Vista, em Cuiabá.

O crime aconteceu no final da tarde de domingo (28), na Avenida Juliano Costa Marques.

De acordo com as informações, dois homens em uma moto azul escura entraram no posto e o garupa sacou uma arma de fogo e apontou para o frentista.

Ele foi levado até o caixa, onde os bandidos pegaram R$ 370.

Após o roubo, eles fugiram para dentro do bairro.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que vai investigar o crime.