YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um soldado do Exército, de 20 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de domingo (28), no Bairro São José, no Coxipó, em Cuiabá. Dois homens foram presos - um deles de 17 anos.

De acordo com as informações do 9º Batalhão da PM, o soldado foi baleado no pulmão e na costela, por volta das 17h. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Pronto-Socorro.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pela região. Com base nos relatos de testemunhas, dois homens foram presos após uma perseguição pelo Bairro Parque Residencial.

Os suspeitos conseguiram entrar em uma casa, onde tentaram se esconder, mas acabaram presos.

A dupla, sendo um jovem de 19 anos e um adolescente de 17, foi presa e encaminhada para a delegacia, onde confirmaram o crime.

Segundo eles, a tentativa de homicídio se deve a uma rixa com o soldado, que segue internado na unidade de saúde.

A Polícia Civil vai investigar o caso.