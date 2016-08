YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

A Polícia Civil trabalha para identificar o corpo carbonizado encontrado em uma estrada vicinal, próximo à região da Praia Grande, em Várzea Grande, no último domingo (28).

O corpo foi encontrado dentro de um veículo, que também foi consumido pelo fogo.

A delegada Silvia Pauluzzi, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), explicou ao MidiaNews quais os passos da investigação em situações como essa.

“A primeira coisa a ser feita, a partir da tarde desta segunda-feira (29), será trabalhar na identificação do veículo. Peritos vão tentar encontrar qualquer sinal de identificação do carro, como a numeração do chassi, para saber a sua procedência”, disse.

Caso seja identificado o chassi, uma busca será feita junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) para identificar o proprietário.

Se não conseguir identificar o carro, a DHPP inicia uma busca junto ao Departamento de Desaparecidos. A intenção é encontrar pessoas que tenham desaparecido entre sexta (26) e sábado (27).

“Acreditamos que o crime tenha ocorrido na madrugada de domingo. Por isso temos que buscar por essas pessoas dadas por desaparecidas nos dois últimos dias. Mas, por enquanto, não há nenhuma informação sobre desaparecidos”, explicou.

A vítima só poderá ser identificada por meio do DNA, devido ao estado em que o corpo foi encontrado.

Denúncia

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Militar no sábado (27), via Ciosp.

Quando a PM chegou no local, já encontraram o carro queimado com o corpo dentro.

Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por todos os procedimentos necessários para a identificação.