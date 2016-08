YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um homem com diversas passagens pela polícia foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na sexta-feira (26), durante diligências da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículo Automotores (DERRFVA).

O suspeito, J.A.C., 26 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação, falsidade ideológica e resistência à prisão. A ação visava combater roubos e furtos de veículos.

As investigações iniciaram após informação sobre um suspeito que fazia desmanche de veículos provenientes de crimes.

No trabalho de levantamento, o suspeito J. foi surpreendido pelos policiais civis em uma residência, no bairro Jardim Leblon, desmanchando um carro Idea, que estava sem as rodas e coberto por uma lona.

Em checagem do veículo, foi verificado o registro de furto ocorrido na região de Tangará da Serra (239 km a Médio-Norte de Cuiabá).

Ainda na abordagem, J. tentou fugir do cerco policial, sem êxito. Inicialmente ele se apresentou falsamente como Cleber.

No entanto, depois de ser detido, foi constatado que o suspeito já responde a outros inquéritos policiais instaurados pela DERRFVA e pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) Cuiabá.

Após ser autuado, J. foi encaminhado para audiência de custódia no Fórum de Cuiabá.