YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

O ex-vereador de Várzea Grande, Denivaldo Baiano Pereira, sofreu uma tentativa de homicídio nesta segunda-feira (29), em uma chácara da família, localizada na Região do Rio Claro, em Cuiabá.

De acordo com as informações de Jadir Pereira, irmão do ex-vereador, seis homens armados foram avistados pela esposa do caseiro, chegando na chácara.

Ela conseguiu alertar Baiano, que conseguiu fugir para dentro da mata. Os bandidos chegaram a efetuar diversos disparos.

A Polícia Militar foi acionada, fez buscas pela região, mas ninguém foi preso.

"Não sabemos do que se trata: se foi uma tentativa de roubo, se vieram para matar. Mas, a polícia vai investigar o que aconteceu", disse.

Baiano, apesar do susto, passa bem. Ele teve ferimentos leves provocados pela fuga no meio da mata.

O crime deve ser investigado pela Polícia Civil

Condenado

Baiano Pereira é policial militar da reserva. Em 2010, enquanto exercia o mandado de vereador por Várzea Grande, chegou a ser condenado pela Justiça pelo assassinato do segurança Ildeu Ferreira dos Santos, no ano 2000.

Ele foi condenado a 15 anos de prisão em um júri popular.

Baiano é irmão do também ex-vereador Valdir Pereira, assassinado em Várzea Grande enquanto fazia campanha para o cargo de deputado estadual, em 2002.

Valdir também foi apontado pelo Ministério Público Estadual (MPE) como participante da morte de Ildeu Ferreira.