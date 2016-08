YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Três homens invadiram uma agência do Banco do Brasil, na rua Barão de Melgaço, em Cuiabá, e fugiram com o cofre da empresa de segurança, onde armas, coletes e balas ficam guardados.

De acordo com o boletim de ocorrência, as imagens da câmera de segurança mostram que, por volta da 1h30 de segunda-feira (29), três homens arrombaram a porta usando um pé de cabra.

A ação durou apenas dois minutos. Depois de entrar no prédio, eles foram até o andar onde ficava o cofre e fugiram com ele do local.

Conforme o levantamento, foram levados cinco armas, 60 munições de calibre 38, quatro coletes à prova de balas e uniformes dos seguranças.

O caso foi registrado na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Civil.