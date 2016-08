YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 82 anos com seis tabletes de maconha escondidos dentro de uma mala de viagem, na BR-364.

De acordo com as informações, por volta das 6h30 desta terça-feira (30), policiais abordaram um ônibus que havia saído de Campo Grande (MS) com destino a Cuiabá.

Em uma revista, o homem, identificado pelas iniciais O.B., foi surpreendido pelos policiais com uma bagagem fechada com cadeado, mas sem as chaves.

Desconfiados, os policiais abriram a mala e encontraram, dentro dela, seis tabletes de maconha embalados para venda, cada um pesando um quilo.

Aos policiais, ele informou que recebeu a droga de uma mulher, na rodoviária de Coxim (MS), e que recebeu R$ 500 para transportar o entorpecente.

A mala seria entregue para uma pessoa na Rodoviária de Cuiabá. Com ele, foram encontrados R$ 460 e U$ 17 dólares.

O idoso foi encaminhado para a Polícia Federal, onde foi autuado por tráfico de drogas.