YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável no final da tarde de segunda-feira (29), no Bairro Areão, em Cuiabá.

Ele teria passado a mão nos seios e na genitália de uma menina de 11 anos, que, assustada e chorando, correu para chamar a mãe.

De acordo com as informações, a menina estava em casa com uma irmã recém-nascida no colo.

Em dado momento, o suspeito apareceu e começou alisar a menina, passando a mão pelo seu corpo. Segundo informações da polícia, ele mora nos fundos da casa da família.

Avisada pela filha, a mãe foi até a Base Comunitária da Lixeira e acionou a Polícia Militar.

O suspeito foi detido e encaminhado para a Central de Flagrante, onde a vítima confirmou o caso e informou que não era a primeira vez que isso acontecia.

O homem foi preso por estupro de vulnerável.