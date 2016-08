Droga foi encontrada no porta-malas do veículo

YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Cerca de 66 tabletes de maconha foram apreendidos nesta terça-feira (30), no Bairro Jardim Renascer, em Cuiabá. Um jovem de 23 anos foi preso por tráfico.

De acordo com as informações dos policiais do 3º Batalhão PM, quatro homens foram flagrados em atitude suspeita ao lado de um Gol preto.

Ao avistarem a viatura, eles entraram no carro e arrancaram em alta velocidade em direção à Estrada do Moinho.

Policiais solicitaram apoio de outras viaturas do batalhão, que montaram um cerco para pegar os suspeitos.

O veículo foi localizado abandonado, ainda na avenida, onde os policiais encontraram 66 tabletes de maconha escondidos no porta-malas.

Enquanto a ocorrência estava sendo registrada, um homem abordou os policiais, informando que havia acabado de ser roubado por três bandidos.

Eles teriam levado o carro da vítima, um Ford Focus preto.

Em diligências, os policiais avistaram um homem conversando com o dono do carro roubado.

Quando abordado, a vítima relatou que estava sendo ameaçada pelo homem, que é um dos autores do roubo de seu veículo.

B.L.O.F.D., 23 anos, é morador do mesmo bairro da vítima e o estava ameaçando para que ele não o reconhecesse.

O rapaz foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes, junto com o Gol e a droga apreendida.