Mais três suspeitos de envolvimento no ataque à empresa transportadora de valores Prosegur, em Santos, no litoral de São Paulo, foram presos na manhã desta terça-feira (30). A ação cinematográfica aconteceu em abril deste ano e deixou quatro mortos. Na fuga, a quadrilha levou mais de R$ 10 milhões.

Durante operação realizada na manhã desta terça, os investigadores conseguiram identificar seis novos suspeitos de participarem do assalto. Segundo a polícia, dois homens foram presos na Zona Leste de São Paulo e um outro em Caraguatatuba, no litoral Norte do Estado. Eles foram levados para o Palácio da Polícia, em Santos.

Um quarto suspeito já estava preso na penitenciária de Avaré, no interior de São Paulo, por porte ilegal de arma de fogo. A polícia descobriu que ele também está envolvido no crime contra a transportadora. Dois homens ainda continuam foragidos.

Delegados e investigadores falaram sobre o caso

(Foto: Orion Pires/G1)

De acordo com o delegado Luiz Ricardo Lara, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Santos, os homens que foram presos auxiliaram no transporte dos criminosos e do dinheiro durante o crime. "As imagens das câmeras de monitoramento da prefeitura e de comércios foram essenciais para desmantelar esse núcleo operacional. Por isso tivemos que manter sigilo", disse ele.

Um veículo usado no transporte de uma parte dos criminosos foi apreendido junto com um dos suspeitos na Zona Leste de São Paulo. "Era um táxi, ou seja, não foi produto de roubo como os demais", falou o delegado. A Polícia está à procura do dono do caminhão que foi utilizado pra derrubar a porta da transportadora no dia do crime.

De acordo com o delegado, inicialmente, o roubo a transportadora em Santos não tem relação com os outros ataques que ocorreram em Santo André e no interior do Estado.

Portões da empresa ficaram destruídos após assalto (Foto: Reprodução/TV Tribuna)

Prisões

Outros dois homens suspeitos de participar do crime já tinham sido presos. O primeiro assaltante foi encontrado por policiais civis, no dia 12 de julho, em São Caetano. O delegado Carlos Alberto da Cunha afirmou que, com o suspeito, foram apreendidos dois carregadores de fuzil AR-15 e cerca de 90 cartuchos.

O segundo suspeito foi encontrado no dia 13 de julho, no bairro de São Mateus, na Zona Leste da capital paulista. Ele foi apontado como o responsável por furtar e levar o caminhão usado no bloqueio das ruas de acesso à empresa de valores.

Assaltos aterrorizantes

Armas de guerra, explosivos, caminhões em chamas e pregos retorcidos estão sendo usados por criminosos encapuzados em ataques aterrorizantes a transportadoras de valores no estado de São Paulo.

A quantidade de assaltantes (pelo menos 20), o horário dos roubos (às 4h) e a fuga (por rodovias) levam a Polícia Civil a suspeitar que os crimes estão sendo cometidos por uma mesma quadrilha –ligada à facção que age dentro e fora dos presídios paulistas.



Fonte http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/08/tres-suspeitos-de-ataque-prosegur-em-santos-sao-presos.html