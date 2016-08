YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Alimentos que estavam na despensa do Centro de Convivência de Idosos Maria Ignês França Auad, no Bairro CPA III, foram furtados na madrugada de terça-feira (30).

De acordo com as informações da coordenadora do local, quando ela chegou para trabalhar, na parte da manhã, encontrou a porta da despensa arrombada.

Ao conferir, percebeu que sacos de alimentos haviam sido levados.

Entre eles havia três quilos de feijão preto; 15 de feijão normal; 30 de arroz; trigo; pacotes de suco; frango; carne e 20 quilos de peixe doados pela Polícia Ambiental.

A coordenação explicou ainda que no local há vigias de plantão, mas que ele não teria escutado nenhum barulho.

O caso foi registrado na Polícia Civil.