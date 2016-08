O operário estava atuando no 24º andar de uma das torres do condomínio

Um funcionário que trabalhava na construção do Condomínio Brasil Home Beach Resort, localizado na MT-010, que liga Cuiabá ao Distrito da Guia, morreu na última segunda-feira (29), após levar um choque elétrico.

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Valdeci Carvalho da Silva, de 43 anos, estava no 24º andar do edifício em obras, operando uma perfuratriz - máquina grande, com broca, usada para perfurar o solo.

Em determinado momento, a broca teria atingido um fio de energia, causando uma descarga elétrica.

Valdeci foi socorrido pela equipe de prevenção de acidentes da empresa, até que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fosse acionado.

Quando a equipe chegou, o trabalhador já estava morto. Policias da DHPP estiveram no local para a liberação do cadáver.

Em nota, a Construtora TSR, responsável pela construção do condomínio, explicou que o trabalhador era terceirizado e que, no momento do acidente, desmontava seu equipamento de trabalho.

“Valdecir trabalhava na desmontagem de seu equipamento, quando inadvertidamente uma haste do aparelho enroscou em um cabo de energia que removeu a proteção do trabalhador, gerando uma descarga elétrica no corpo do operário”, diz trecho da nota.

Segundo a empresa, Valdeci usava todos os equipamentos de segurança recomendados para o trabalho, “o que infelizmente, não evitou a fatalidade”.

O operário deixa esposa e duas filhas.