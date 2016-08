DO G1



Ivanir Linhares Fernandes Filho, de 49 anos, coronel da Polícia Militar, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (31) em Maricá (RJ). Segundo a PM, dois ocupantes de um Jeep branco passaram atirando no carro, onde estava também estava um sargento da corporação. Ele foi atingido por oito tiros e levado de helicóptero em estado grave para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

De acordo com o comando do 12º BPM, os suspeitos do crime fugiram. O carro onde os PMs estavam foi atingido na calçada próximo a uma agropecuária no Centro de Maricá. Ivanir morreu a caminho do Hospital Municipal Conde Modesto Leal. Ele ocupava o cargo de Subcomandante do 4° Comando de Policiamento de Área (CPA) e estava há 29 anos na corporação.

O sargento foi atendido no Hospital Municipal Conde Modesto Leal e teve o tórax drenado, segundo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Maricá, sendo transferido em seguida.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota onde lamenta o falecimento do policial.

"O Comando da Corporação está dedicado a prestar todo apoio à família desses policiais, além de prestar as últimas homenagens ao oficial. A corporação concentrou esforços para prender os criminosos envolvidos no crime", pontua o comunicado.

Fonte http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2016/08/coronel-da-pm-e-morto-tiros-no-centro-de-marica-no-rj.html