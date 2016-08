DA REDAÇÃO



Policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá apreenderam um adolescente suspeito de realizar roubos a residências e veículos na Capital.

Durante a ação, ocorrida na madrugada desta quarta-feira (31), os suspeitos trocaram tiros com a polícia e bateram o carro em que estavam no muro de uma construção no Bairro Jardim das Américas.

As investigações apontaram a existência de um grupo criminoso que usava um veículo de pequeno porte, branco, para apoio logístico em práticas ilícitas na região dos bairros Boa Esperança, Jardim das Américas e Jardim Leblon.

Em diligências, os policiais civis conseguiram se aproximar do carro modelo Etios (branco), por volta da meia-noite desta quarta-feira e deram comando para que fosse estacionado o veículo para abordagem de verificação.

Não obedecendo a ordem de parada, os suspeitos fugiram pelo Bairro Renascer. Na maior parte do trajeto, eles conduziram o veículo pela contramão.

Os investigados chegaram a atirar contra a viatura.

Em alta velocidade, os criminosos acabaram perdendo o controle do veículo, atingindo o muro de uma obra em construção no Jardim das Américas.

Após a colisão, os policiais conseguiram realizar a apreensão de um adolescente de 14 anos. Foram realizadas diversas diligências nas proximidades com o objetivo de prender o outro suspeito que estava dentro do veículo com o menor.

No entanto, até o momento ele não foi localizado. As investigações prosseguem para a identificação deste e de outros envolvidos.

A checagem do carro apreendido apontou se tratar de veículo com registro de roubo à mão armada, ocorrido no dia 19 de agosto, no Bairro Tijucal. O carro estava com placa clonada, ou seja, usava a identificação de um outro veículo do mesmo modelo e cor.

O caso segue em investigação pela Derf, sob coordenação do delegado Marcel Gomes de Oliveira. O adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional análogo à receptação.

Atendimento nos locais de crime

As informações que tornaram possível a ação policial nesta madrugada foram resultantes da recente metodologia implantada na Derf, com atendimento nos locais de crime que envolvem restrição à liberdade da vítima.

“Ontem houve um roubo à residência no bairro Jardim das Oliveiras, onde foram repassadas informações de um veículo com as mesmas características do apreendido. As equipes policiais realizaram diligências e uma delas conseguiu êxito em interceptar o carro onde estavam os dois suspeitos”, disse o delegado Marcel Gomes.

As investigações vão prosseguir para identificação de outros delitos cometidos pelo adolescente e seus comparsas.

“Verificamos se tratar de uma associação criminosa que agia em roubos a residências e veículos da região metropolitana”, afirmou o delegado.