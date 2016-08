YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

A Polícia Civil vai investigar se uma adolescente de 13 anos está ameaçando e humilhando uma menina da mesma idade dentro de uma escola no Bairro Morada da Serra, em Cuiabá.

Essa é a segunda vez que a família da vítima registra queixa na delegacia. No, primeiro caso, houve lesão corporal. No começo do ano, a suspeita havia atentado contra a colega usando uma faca.

Dessa vez, a nova ocorrência foi registrada na quarta-feira (31). A vítima chegou da aula, informando aos pais que teve uma discussão com a suspeita.

Entre as ofensas, a colega teria mandado a menor “voltar para o zoológico”. Ameças e bullyings estariam sendo práticados diariamente.

Os pais ficaram preocupados, tendo em vista que a menor já foi agredida, e temem pelo pior.

A menina acusada já responde pelo ato infracional de lesão corporal e que há um procedimento em andamento no Juizado Especial.

A Delegacia Especializada no Direito da Criança e do Adolescente (Deddica) vai cuidar do caso.