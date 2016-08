YURI RAMIRES



Um homem de 45 anos foi agredido na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, após ter buzinado para o motorista de um veículo que vinha conduzindo seu carro de forma brusca. O caso foi registrado às 21h de quarta-feira (31).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trafegando pela avenida e, na frente do seu veículo, um Corolla prata fazia movimentos bruscos.

A condutora parecia estar discutindo com o passageiro. Diante da situação, ele desviou do carro e deu uma buzinada.

O fato não foi bem recebido bem pelos ocupantes do veículo. Quando a vítima parou no semáforo, no cruzamento da Isaac Póvoas com Marechal Deodoro, um homem desceu do Corolla e foi até seu carro.

Ele, então, o agrediu com socos na cara, deixando o homem com escoriações e hematomas.

Em meio à agressão, a condutora do Corolla pediu para que o agressor parasse, pois havia crianças dentro do carro da vítima.

O homem voltou para o veículo e fugiu.

O fato foi registrado pela câmera de segurança do Ciosp.

O delegado Waldeck Duarte Junior, da Delegacia do Carumbé, solicitou uma exame de corpo de delito.

O caso segue sob investigação.