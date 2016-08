DA REDAÇÃO



Um homem acusado matar e decapitar uma mulher foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quarta-feira (31), em Jaciara (144 km ao Sul de Cuiabá).

Logo após o crime, A.M.S., de 26 anos, acabou preso por tráfico de drogas. Enquanto estava detido, o suspeito foi identificado como autor do homicídio.

As investigações começaram na manhã de quarta-feira (31), quando investigadores da Delegacia de Jaciara foram informados sobre a existência de um cadáver às margens da Rodovia MT-260, próximo à ponte do Rio São Lourenço, na divisa entre Jaciara e Dom Aquino.

Em diligências, os policiais encontraram o corpo de uma mulher, sem a cabeça.

Durante outra diligência, em um bar no Bairro Planalto, os investigadores flagraram o suspeito com uma pedra grande de pasta-base de cocaína e outra de maconha, que estavam escondidos no telhado de um quarto.

Mais duas porções de droga foram encontradas na janela do cômodo.

Com o flagrante, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Jaciara, onde acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Enquanto era interrogado, policiais receberam uma denúncia anônima de que A.M.S. estaria ligado diretamente ao homicídio da mulher decapitada.

Segundo as informações, a vítima havia sido morta pelo próprio suspeito com ajuda de outros comparsas

Em um novo interrogatório, ele foi questionado a respeito do homicídio e acabou confessando o crime.

Após a confirmação da autoria, ele levou os policiais até o local do crime.

Com a indicação, a cabeça da vítima, que até o momento, ainda não havia sido encontrada, foi localizada em um matagal do outro lado da pista.

A vítima foi identificada por seu genro como Lúcia Emília da Silva Bembem, de 50 anos.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

As investigações continuam com objetivo de identificar outros envolvidos no crime e esclarecer a motivação.