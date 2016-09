YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um detento do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) fugiu na tarde de quinta-feira (1º), após participar de uma ação do Programa Fundação Nova Chance, sediado na Secretaria de Educação do Estado (Seduc).

Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica, mas conseguiu romper o equipamento antes da fuga.

De acordo com o boletim de ocorrência, os detentos que participam do programa são levados do CRC às 6h30 para a Seduc e retornam por volta das 17h30.

Ao todo, 25 presos participam do programa. No retorno dos presos, os agentes deram falta de Evanilton Paulo de Alencastro, 30 anos.

A fuga foi imediatamente comunicada ao setor de monitoramento, que constatou o rompimento da tornozeleira eletrônica, impossibilitando a localização.

Equipes fizeram buscas pelo fugitivo, mas ninguém foi localizado.