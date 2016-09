As investigações da Deddica resultaram na prisão do pai

A Delegacia de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) concluiu o inquérito que investigava a morte de uma criança de cinco anos, no dia 21 de agosto, em Cuiabá.

Ele foi torturado pelo próprio pai, Eleony Luis de Andrade, 34 anos, que foi indiciado pelo crime de tortura qualificada, já que o ato levou à morte.

Ao MidiaNews, o delegado Eduardo Botelho informou que não há dúvidas de que a criança sofria agressões morais, mentais e físicas

“Os depoimentos comprovaram que a criança vinha sendo vítima de maus-tratos há algum tempo. A mãe, em primeiro momento, negou. Mas acabou confessando e disse ainda que era ameaçada pelo suspeito. Por isso omitia”, disse.

E, ao que tudo indica, ela foi agredida na noite anterior à sua morte. “O irmão da vítima foi interrogado. Segundo ele, na noite do dia 19 de agosto, ouviu o irmão chorando e que, na hora de dormir, ele já estava com o reflexo mais lento, já prejudicado. Depois disso já começou a passar mal, vomitar e a convulsionar”, contou.

Lesões internas

O menino começou a passar mal em casa. No sábado (20), ele chegou a ser encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento com quadro de convulsão. Devido à gravidade, foi internado no Pronto-Socorro de Cuiabá.

No domingo (21), a morte foi confirmada e o pai da criança desapareceu, dando indícios de sua culpa. No entanto, a mãe do menor afirmou que ele havia caído da cama e batido a cabeça, fato que foi desmentido pelo exame do Instituo Médico Legal (IML).

A vítima estava com lesões internas no estômago e no intestino, resultando em um quadro de infecção.

Prisão

Desaparecido desde que a morte foi confirmada, Eleony foi detido na noite de segunda-feira (22), em Sorriso (240 km ao Norte de Cuiabá).

Já na terça-feira (23), ele foi transferido para Cuiabá, ouvido pelo delegado Eduardo Botelho e preso no mesmo dia após a Justiça decretar sua prisão preventiva pela suspeita de torturar a criança até a morte.

Na oportunidade, Botelho destacou que “quando algo vem acontecendo de forma sequencial e que causa grande sofrimento, seja físico ou psicológico, configura a tortura”.

Eleony está no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC).