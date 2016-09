A PM foi acionada após o roubo do carro do juiz (detalhe); assaltante morto

YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um assaltante foi morto pela Polícia Militar no final da tarde desta sexta-feira (2), minutos após roubar um Ford Ecosport do juiz Yale Sabo Mendes, na região do Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

O veículo é usado no transporte de seus filhos gêmeos, de 15 anos.

Ainda em choque, o magistrado conversou com o MidiaNews e contou que o crime aconteceu quando os filhos se preparavam para ir ao dentista.

Uma funcionária da família, que aguardava os adolescentes do lado de fora do prédio onde mora a família, foi rendida pelo ladrão. Com a arma em sua cabeça, ela foi obrigada a entrar no Ecosport.

Enquanto o homem tomava a direção, ela conseguiu escapar pela outra porta. “Ela saiu correndo, gritando. E o ladrão arrancou com o veículo”.

Segundo o juiz, os filhos estavam saindo do elevador do prédio onde moram quando o crime aconteceu. “Estou em estado de choque até agora, foi por pouco. Eles já estavam descendo”, afirmou o magistrado, que atua na 7ª Vara Cível de Cuiabá.

Assim que foi informado do roubo, ele ligou para o secretário de Segurança Pública (Sesp), Rogers Jarbas, que mobilizou a PM.

O assaltante, com o carro, foi localizado pelos policiais instantes depois, na Avenida República do Líbano.

Segundo a Polícia Militar, o ladrão tentou correr, perdeu o controle e acabou batendo. “Ao sair do carro, ele estava com uma arma em punho. Houve troca de tiros e o suspeito acabou sendo morto”, informou a assessoria de imprensa da PM.

Não foi informada a identidade do assaltante.