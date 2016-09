DA REDAÇÃO



Um homem acusado de estuprar dois irmãos, de 8 e 15 anos, foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (01), em Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a Oeste de Cuiabá).

O acusado, R. A. P., 43 anos, teve a ordem de prisão decretada após ser identificado como autor do crime. Ele foi localizado em uma fazenda próxima à cidade.

As investigações da Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade começaram há alguns dias, quando a Polícia Civil foi acionada.

As vítimas moram com os avós, que são vizinhos e tinham relação de amizade com o suspeito.

Ao serem ouvidos na delegacia, os irmãos contaram que os estupros aconteceram em dois dias seguidos. No primeiro dia, com a criança de 8 anos, e no segundo com o adolescente de 15.

Segundo as vítimas, eles foram chamados pelo suspeito para comer escaldado e jogar vídeo-game, na casa dele. Quando chegaram ao local, foram obrigados a se submeter aos desejos sexuais do agressor. Logo depois do segundo estupro, o suspeito fugiu.

Com base nos indícios de autoria, o delegado Clayton Queiroz Moura pediu a prisão do suspeito, decretada pela Justiça, e cumprida na quinta-feira (01), quando o estuprador foi localizado na fazenda.

Segundo o delegado, durante as investigações, os policiais receberam informações de que pode haver outras vítimas.

“Através da divulgação da imagem do suspeito, esperamos que denúncias de outros estupros, praticados por ele, cheguem ao conhecimento da equipe da Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade”, destacou.