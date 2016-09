A loja do Comper da Avenida Dante de Oliveira, no Bairro Jardim Itália

Roubos e furtos que ocorreram dentro do estacionamento do supermercado Comper, na Avenida Dante de Oliveira, no Bairro Jardim Itália, se tornaram comuns nos últimos meses. Há pelo menos uma situação em que o caso foi parar na Justiça, com pedido de indenização.

Em 22 de maio, um homem de 60 anos foi vítima de um roubo assim que desceu do veículo para fazer compras. Um homem armado tomou todos seus pertences, incluindo a chave do carro.

Uma semana antes, outros dois crimes foram registrados no local, da mesma forma: bandidos de moto entram no estacionamento, observam as possíveis vítimas, se aproximam do veículo e anunciam o assalto.

Em um dos episódios, a designer Savana Leão e sua filha foram vítimas. O caso foi levado à Justiça após ela se sentir "desrespeitada" com o que ela chama de "descaso" dos funcionários do mercado.

Ao MidiaNews, ela lembrou que, também em maio, por volta das 20 horas, estava fazendo compras em companhia da filha. “Terminando, eu fui para o carro guardar as compras, quando fomos abordadas por um homem armado, que pediu o carro com tudo que tinha dentro”, disse.

Sem ação, ela entregou o veículo, um Fiat Strada, com sua bolsa e as compras para o bandido, que fugiu.

Ela teria, então, entrado no mercado e pedido para falar com o gerente. “O funcionário disse para eu voltar no dia seguinte. Fiquei indignada, contei o que havia acontecido, mas ele disse que o gerente não estava”.

Segundo a designer, foi aí que ela teve uma reação mais exagerada e começou a falar com os clientes que faziam compras.

“Disse que tinha acabado de ser assaltada e que os funcionários mandaram eu voltar no outro dia para falar com o gerente. Aí que eles começaram a mudar o tom da conversa, pediram para eu ficar calma. Mas eu não estava nervosa, eu estava indignada com o tratamento que me deram”.

Savana registrou boletim de ocorrência e, ainda assim, teve dificuldades para conseguir a liberação das imagens da câmera de segurança do mercado.

“Em primeiro momento eles se recusaram a entregar as imagens, só com ordem policial. E só depois disso conseguimos”.

Transtornos

Por fim, ela conta que tentou negociar com a administração um reembolso do valor da bolsa, celular e da compra feita no dia do roubo, mas diz ter sido ignorada.

“Até que um dia publiquei no Facebook e eles me deram uma resposta, dizendo que iam dar apenas o valor da compra. Foi aí que decidi entrar com uma ação contra o mercado”.

Savana anexou todas as provas e, no dia da audiência, foi surpreendida pela defesa do supermercado.

“Tivemos uma audiência e eles negaram que o roubo tivesse acontecido. O juiz disse que eu provei que o crime ocorreu, e que, agora, era a vez deles provarem. Vamos esperar”.

Na ação, Savana apresentou imagens do circuito interno, bem como dados do rastreamento do celular e do carro, que foi encontrado dias depois em Cáceres.

Além disso, Savana deve entrar com uma nova ação, dessa vez por danos morais. “Eles disseram que eu inventei o roubo, sendo que apresentei provas. Fui chamada de mentirosa e agora eu vou até o fim”.

Outro Lado

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da rede, por dois dias consecutivos, mas não houve retorno.

