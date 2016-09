YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um rapaz de 19 anos foi preso em flagrante neste domingo (25), tentando furtar uma motocicleta que estava no pátio da 2º Delegacia de Polícia, no Bairro Carumbé, em Cuiabá.

De acordo com as informações da equipe de plantão, uma testemunha chegou no local, por volta das 9h, relatando que um suspeito estaria furtando uma moto.

Os policiais foram até o pátio e encontraram o rapaz carregando a moto.

Ele estava terminando de passar a moto pela tela de proteção, que está danificada.

O suspeito foi detido e atuado pela tentativa de furto.