YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um homem de 27 anos foi denunciado à Polícia Civil após tentar filmar a enteada, uma adolescente de 15 anos, no banho. A vítima percebeu a ação, ligou para o seu pai e denunciou o crime.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, por volta das 19h do domingo (25), o suspeito teria insistido para que a menor fosse tomar banho.

Quando ela entrou no banheiro, percebeu, em cima da pia, que o celular do suspeito estava posicionado para o box.

Ela, então, fingiu estar tomando banho e mandou mensagem para o pai, relatando a situação e pedindo socorro.

No entanto, o suspeito saiu de casa por motivo desconhecido e, quando o pai da menina chegou, ele não estava no local.

Uma tia da menina também esteve na casa e constatou o fato de que o celular estava gravando no banheiro.

Segundo ela, há ainda uma filmagem do suspeito fazendo o teste da câmera.

A tia levou a menina foi embora e levou consigo o celular do suspeito, como prova do crime.

Quando estavam saindo da casa, a mãe e o suspeito estavam chegando. Ele, ao perceber a ação, chegou a ameaçar a testemunha de morte.

Assédio

A menor mora com a mãe e o padrasto. O casal está junto há nove meses.

Segundo o pai da menina, foi ele quem deu a ideia para que a vítima fosse morar com eles.

Desde então, a menina vem sendo assediada. Em uma conversa pelo Facebook, o suspeito teria perguntado se ela continua virgem e outros assuntos de cunho sexual.

O caso será investigado pela Delegacia de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica).