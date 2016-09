YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Federal apreenderam 150 quilos de cocaína em um avião de pequeno porte, no final da manhã desta segunda-feira (26). O ex-delegado da Polícia Civil de Mato Grosso, Arnaldo Sottani, está entre os presos.

De acordo com as informações preliminares do Gefron, o flagrante ocorreu em uma pista clandestina no município de General Carneiro (442 Km de Cuiabá).

Com a chegada dos policiais, o suspeito teria direcionado a aeronave em movimento contra as viaturas.

Houve ainda uma troca de tiros e o piloto da aeronave acabou sendo baleado. Ele recebeu atendimento médico no local.

O delegado foi expulso da Polícia Civil após ser acusado de receber propina para não investigar um crime.

O Gefron confirmou a apreensão da aeronave, bem como um caminhão e um veículo.

Quatro pessoas foram presas e encaminhadas para a Polícia Federal, em Cáceres.

O registro da ocorrência ainda está em andamento. As informações mais completas serão divulgadas ainda nesta segunda-feira.

Esta não é a primeira vez que Sottani tem seu nome envolvido em um episódio com o tráfico de drogas. Em 2012, ele chegou a ser acusado pelo mesmo crime.