DA REDAÇÃO



Uma adolescente envolvida com tráfico de drogas foi apreendida em uma ação integrada da Polícia Civil e Polícia Militar com apoio do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), na noite de sábado (24), em Peixoto de Azevedo (691 km a Norte).

A menor, T. O. N., 14, foi flagrada com cocaína e material para misturar o entorpecente e responderá pelo ato infracional de tráfico de drogas.

A ação aconteceu após denúncia de que uma menor chegou com certa quantidade de drogas em uma casa, no bairro Aeroporto, e que estava atuando no tráfico junto a um rapaz.

Imediatamente, os policiais se deslocaram para o endereço informado.

Ao perceber a presença da Polícia, um jovem fugiu pulando o muro da casa. No interior da residência, a adolescente foi abordada pela equipe policial. Em buscas na casa, os policiais encontraram uma porção de cocaína e uma porção grande de ácido bórico, utilizado para misturar e aumentar a quantidade de entorpecente, além de R$ 30 em dinheiro, possivelmente adquirido com o tráfico.

Questionada, a adolescente confessou que atuava no comércio de drogas e que o restante da droga havia sido levada pelo seu comparsa, que conseguiu fugir.

A menor foi encaminha da Delegacia de Peixoto de Azevedo e foi autuada no ato infracional de tráfico de drogas.