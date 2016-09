DO TERRA NOTICIAS



A Polícia Civil confirmou há pouco a morte de Nicolas Labre Pereira de Jesus, baleado em meio a uma ação contra o tráfico de drogas, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro na manhã de hoje (26). Mais duas pessoas, cuja identidade não foi revelada, também foram mortas durante a operação.

Conhecido como Fat Family, ele é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas e foi resgatado em junho do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde estava internado sob custódia da Polícia Militar. Na época, homens armados invadiram o hospital e trocaram tiros com policiais.

O vigilante Ronaldo Luiz Marriel de Souza, que estava na unidade, acabou atingido por uma bala perdida e morreu no local. Um policial e um técnico de enfermagem também ficaram feridos.

Fat Family era um dos principais procurados pela polícia no Rio e o Disque Denúncia chegou a oferecer R$ 3 mil por informações que levassem à sua prisão.

Fonte https://noticias.terra.com.br/brasil/policia/policia-do-rio-anuncia-morte-de-fat-family-que-havia-sido-resgatado-de-hospital,868770c1264f24b39b29f8edeb1cdf70ghbrjmrf.html