YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Uma jovem de 24 anos, que está grávida, sofreu uma tentativa de homicídio no Bairro Sol Nascente, em Cuiabá. Ela diz que o autor dos disparos é seu ex-marido, que a teria abandonado após saber da gestação.

De acordo com as informações, a vítima está separada há um mês do suspeito, que tem 27 anos.

Na noite de segunda-feira (26), ela estava na praça do bairro. Conforme seu relato, o homem teria chegado em um carro branco - com duas armas de fogo em mãos - e começou a dar tiros em direção à ela.

Foram vários disparos, até que a vítima correu para dentro de uma sorveteria. O autor dos disparos, então, entrou no carro e fugiu.

Abandonada

A mulher contou à Polícia Civil que viveu com ele por seis anos. Dessa união, nasceu uma filha, que hoje tem três anos.

Ela relatou ainda que, há cerca de um mês, quando soube que a mulher estava grávida, ele pegou as coisas e foi embora.

A jovem recorda que o suspeito chegou a relatar que não era obrigado viver com ela só por causa da gestação.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que vai investigar o caso.