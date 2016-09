YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Cinco pessoas invadiram uma loja da franquia O Boticário, na Avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá, e furtaram cerca de R$ 10 mil em produtos.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, funcionários chegaram para trabalhar na manhã de segunda-feira (26) e, quando abriram a unidade, se depararam com um buraco na parede.

Os bandidos levaram diversos produtos de beleza e perfumaria, que foram avaliados em aproximadamente R$ 10 mil.

A imagens registradas pela câmera de segurança mostram cinco pessoas na ação.

Dois suspeitos já foram identificados pelos policiais civis.

O caso será investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derf).