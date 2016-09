YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Três homens foram presos na noite de terça-feira (27), no Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá, após furtar uma loja especializada em bicicletas e produtos para esportes radicais.

O roubo ocorreu por volta das 15h30. A loja está localizada na Avenida São Sebastião, no Bairro Santa Helena.

De acordo com as informações, a Polícia Militar recebeu uma denúncia alertando que um dos envolvidos no crime era morador do Bairro Alvorada.

Em diligências, o suspeito apontado na denúncia foi encontrado com outro rapaz, em uma rua do Jardim Leblon.

Eles foram abordados e confessaram ter participado do furto. Os suspeitos usavam um dos tênis furtados do estabelecimento.

Do local, segundo registrado no boletim de ocorrência, foram levados três pares de tênis e cinco bicicletas.

Ainda em diligências, um rapaz acabou sendo preso por receptação. Ele afirmou que comprou uma das bicicletas ofertadas pelos suspeitos.

Os três foram encaminhados para a Central de Flagrantes e autuados pelo crime.