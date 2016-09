YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um motoqueiro não identificado tentou sequestrar o filho de uma jovem de 19 anos, no Bairro Pico do Amor, em Cuiabá. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (27).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no posto de saúde com a criança, quando, próximo a uma padaria, foi abordada por um homem de moto.

No primeiro momento, ele questionou se ela conhecia um médico chamado “Marcelo”. Ela respondeu que não.

O suspeito saiu, deu a volta, se aproximou novamente e disse: “Me dá seu filho”.

A vítima teria entrado em desespero. Ela ainda disse para o homem levar apenas o celular.

Mas o suspeito afirmou que não queria o telefone, que só iria levar o filho dela.

Ela gritou e chamou a atenção de testemunhas, que foram ajuda-la. O suspeito arrancou com a moto e fugiu.

A idade da criança não foi informada na ocorrência.

Medo

Segundo narrado pela vítima na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, o suspeito pode estar rondando sua casa.

Na segunda-feira (26), um homem não identificado foi até a residência, perguntando pelo marido dela.

A Polícia Civil vai investigar o caso.