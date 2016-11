YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Uma mulher de 26 anos foi estuprada na madrugada de segunda-feira (21), no Bairro Duque de Caixas, região central de Cuiabá. A vítima estava dormindo ao lado da mãe, quando foi abordada por um homem.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, por volta das 4h, a vítima acordou com o homem já dentro do quarto, com uma camiseta no rosto e uma faca na mão, anunciando o crime.

A mãe da vítima acordou e o homem a mandou virar de costas e tapar o rosto com o edredom.

Em seguida, já seminu, consumou o estupro. Ele ameaçou a jovem e a mãe dela de morte, caso não "facilitassem" o estupro.

As vítimas conseguiram tomar a faca do homem em um momento de distração. E, em meio a uma gritaria, ele saiu correndo da casa.

As mulheres foram até o 44º Batalhão do Exército, na Avenida Lavapés, onde conseguiram acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A jovem estuprada recebeu atendimento em uma policlínica e, em seguida, foi encaminhada para o Hospital Julio Müller.

O caso foi registrado pelo delegado Waldeck Duarte Junior, da Delegacia de Polícia Civil do Carumbé.

Mais casos

Ainda nesta segunda-feira, outros dois casos de estupro foram registrados. Um tentado e outro consumado.

Os dois foram registrados no Centro Histórico de Cuiabá. No primeiro caso, a vítima conseguiu reagir e fugiu.

Já no segundo, uma mulher de 39 anos foi estuprada em uma casa abandonada, por volta das 6h, após levar a filha para o colégio.

A vítima não conseguiu fugir, já que o agressor estava em posse de um tijolo, proferindo ameaças.

A Polícia Civil investiga os casos.

Leia mais sobre o assunto:

Mulher é estuprada em casa abandonada no Centro Histórico