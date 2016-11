Derf vai investigar o crime com ajuda das imagens do circuito interno de segurança

Uma loja de tecidos na Avenida Dom Bosco, em Cuiabá, foi invadida por bandidos na tarde de segunda-feira (21), em Cuiabá.

De acordo com as informações, funcionários estavam no local quando dois indivíduos armados entraram e anunciaram o assalto.

Quatro funcionários foram rendidos e tiveram seus objetos roubados, entre eles celulares, joias e uma quantia em espécie que estava no caixa da loja.

Após o crime, os bandidos fugiram por rumo ignorado.

O crime foi registrado na Central de Ocorrências da Polícia Civil, mas será investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derf).

Foi informado ainda que câmeras de segurança gravaram toda a ação e serão disponibilizadas para ajudar nas investigações.