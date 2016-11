Além do casal, houve ainda ainda a prisão de oito traficantes

DA REDAÇÃO



Dez pessoas foram presas pela Polícia Civil no município de Campo Novo dos Parecis (396 km a Noroeste de Cuiabá), durante trabalhos de combate à criminalidade na região, que resultaram na apreensão de drogas, veículo e armas de fogo.

Entre os presos estão um casal envolvido com a venda de armas de fogo através de redes sociais e uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas.

Em uma das ações, J.S.S.P., 29 anos, e sua companheira, C.N.N., 31, foram autuados em flagrante por comércio ilegal de arma de fogo.

O suspeito é proprietário de uma peixaria no Centro da cidade e utilizava o estabelecimento para comercializar armas por meio de um grupo de Whatsapp e pelo Facebook.

Com base nas investigações, os policiais da Delegacia de Campo Novo do Parecis realizaram campana no estabelecimento comercial e conseguiram surpreender o homem retirando uma arma de fogo, que estava escondida na parte de baixo de um freezer, próximo ao motor.

O casal foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, junto a uma carabina calibre 22 de cor preta lacrada, dois aparelhos celulares, e uma camioneta L200 preta, apreendidas no estabelecimento.

Depois de interrogados pelo delegado de polícia, Waner dos Santos Neves, o casal foi autuado por comércio ilegal de arma de fogo.

Tráfico

Oito pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, e associação para o tráfico, em Campo Novo dos Parecis, após informação que um imóvel era usado para reunir pessoas com armas e drogas.

Com base na denúncia, os envolvidos - três homens, três mulheres e dois adolescentes de 17 anos - foram abordados pelos policiais civis na quitinete localizada no bairro Boa Esperança.

No local, foram apreendidos mais de R$ 1,7 mil em dinheiro, uma porção de maconha e uma motocicleta Honda Biz.

As prisões ocorreram na semana passada, mas foram divulgadas somente na noite desta segunda-feira (21).