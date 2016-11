YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Cinco pessoas de uma família foram feitas reféns durante um roubo a uma residência na noite de segunda-feira (21), no Bairro Despraiado, em Cuiabá.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, por volta das 21 horas, as vítimas foram rendidas por dois homens armados, que colocaram todos em um quarto.

Nesse tempo, os ladrões pegaram diversos produtos eletrônicos e outros objetos, colocando-os dentro do carro da família, um Gol branco, com placas NTX-5806, e fugiram do local.

Não há informações sobre como os bandidos chegaram na casa, que não possui câmeras de segurança.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf).