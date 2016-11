DE O DIA



Um assalto nesta terça-feira no shopping Fashion Mall, na Zona Sul do Rio, deixou lojistas em pânico no primeiro piso do centro comercial. O roubo ocorreu na loja da marca suíça Rolex e na joalheria Guerreiro, por volta das 10h da manhã, de acordo com a assessoria do shopping.

Três homens armados entraram no shopping e foram direto para as revendas das marcas de luxo. O shopping já cedeu imagens de câmeras de segurança à polícia e colabora com as investigações.

A Polícia Civil já esteve no local para perícia, segundo a assessoria do shopping. O caso está sendo investigado pela 11ª DP (Rocinha).

A assessoria do centro comercial negou ter havido arrastão dentro do shopping, afirmou que não houve vítimas e o funcionamento é normal.

Fonte http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-11-22/bandidos-armados-assaltam-loja-de-luxo-no-fashion-mall.html