YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Uma briga familiar resultou na morte de Avelino Silva de Souza, de 51 anos, em Peixoto de Azevedo (691 km ao Norte de Cuiabá), nesta terça-feira (22). Ele foi morto a tiros pelo filho, um rapaz de 21 anos, após tentar contra a vida da esposa.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o homicídio ocorreu por volta das 12h, na zona rural do Município.

As informações apuradas pela Polícia Civil dão conta de que Avelino estava com uma faca, ameaçando a vida da sua esposa.

Com medo, ela foi até o trabalho do filho, onde relatou o que estava acontecendo e ambos voltaram para a residência.

No local, pai e filho começaram a bater boca. Avelino estava com um revólver calibre 38 e, segundo a Polícia Civil, chegou a disparar dois tiros contra a esposa.

O filho do casal foi até um dos cômodos da casa e pegou uma espingarda calibre 20 e atirou três vezes contra o pai.

A família ainda tentou socorrer Avelino, que não resistiu e morreu no local.

Já o suspeito do crime fugiu do local e não foi localizado.

As armas foram apreendidas e um inquérito instaurado para apurar o caso.

O corpo de Avelino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado ainda na tarde de terça-feira.