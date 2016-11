Equipe do Samu foi acionada e constatou a morte de Alisson Arevelo no local

YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

O universitário Alisson Szimanski Arevelo, de 26 anos, estudante do curso de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), foi encontrado morto dentro de sua casa, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá.

De acordo com as informações, por volta das 19h, a mãe do rapaz o encontrou deitado no sofá da sala, com um saco plástico na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada, junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte.

Conforme a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a cena do crime leva a crer que se trate de um suicídio, já que ao lado do corpo do rapaz foi encontrada uma carta e um frasco de remédio.

O corpo de Alisson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame de necropsia, que vai apontar as causas da morte.

No Facebook, colegas de curso do jovem lamentaram sua morte prematura.

“Por que não conseguimos ajudar? Por que ainda pensamos que a opressão e a depressão é coisa inventada e outros absurdos que ouvidos por aí? Por que eles já não estão mais cá, entre nós? O sentimento de impotência só aumenta”, desabafou um colega.