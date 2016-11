YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um homem de 58 anos foi denunciado à Polícia Civil por abusar sexualmente da neta, uma menina de 10 anos. O caso foi registrado no Bairro Cidade Alta, em Cuiabá.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o suspeito é avô paterno da criança.

Na tarde de quarta-feira (23), a menor relatou à Polícia Civil que o avô passou a mão em suas partes íntimas, enquanto ela brincava.

A criança ainda teria sido ameaçada pelo suspeito, que disse que a mataria caso ela contasse para a mãe e que não lhe daria mais brinquedos.

O caso vai ser investigado pela Delegacia de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica).