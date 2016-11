YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um homem identificado como O.A.C, de 48 anos, foi encontrado morto dentro de uma suíte do Plaza Motel, localizado na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. A Polícia Militar foi acionada no final da noite de quarta-feira (23).

De acordo com as informações preliminares do 10º Batalhão da PM, quando a guarnição chegou no local, encontrou o homem na cama, seminu, já sem vida.

Ao lado da cama havia latas de cerveja e vestígios de cocaína.

Sua parceira, que seria uma garota de programa, informou que eles estavam na suíte fazendo o uso de droga e bebida alcoólica quando o homem começou a passar mal.

Momentos depois, ela contou que O.A.C. já aparentava estar sem vida. Segundo a parceira, o ato sexual não chegou a ser consumado.

A suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto fulminante.

A Perícia Oficial e de Identificação Técnica (Politec) esteve no local junto com a Polícia Civil, que vai investigar o caso.