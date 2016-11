Ladrões chegaram no carro vermelho e abordaram as vítimas

YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um casal teve o carro roubado na porta da Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Mapim, em Várzea Grande, nas primeiras horas do último domingo (20).

O casal chegou na porta da igreja às 6h16 e estava tirando alguns objetos do veículo, um Voyage branco.

A mulher, de 41 anos, se preparava para abrir o portão do local, enquanto o homem, de 47, aguardava próximo ao veículo.

Um Fox vermelho se aproxima e o carona desce armado, apontando para o casal.

O homem é obrigado a se deitar no chão, enquanto o ladrão toma alguns documentos pessoais, joias, uma quantia de R$ 173 e celulares.

A chave do veículo foi tomada. Em seguida, o ladrão assumiu a direção e fugiu logo atrás do comparsa, que estava no Fox.

Não há informações se os bandidos foram presos. O caso foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande.

Veja o vídeo: