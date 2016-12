No detalhe, a tela de proteção do apartamento de uma das vítmas

Moradores de prédios da Capital perderam o sono em 2016. Acontece que, desde janeiro, uma nova modalidade de furtos começou a assombrar até mesmo aqueles que moram no 14º andar. Conhecidos como “homens-aranhas”, moradores de rua foram identificados e presos por escalar os prédios e invadir os apartamentos pela sacada.

Foram mais de 30 casos de invasão e furto de apartamentos registrados pela Polícia Civil no decorrer do ano. Apesar de não terem um número certo de ocorrências registradas nessa modalidade – já que entram todos no crime de furto. O MidiaNews divulgou vários casos.

Devido ao grau de complexidade para a fuga, os suspeitos fugiam dos apartamentos levando pequenos objetos de valores, como celulares, jóias, carteiras e outros.

Entre os casos, está o furto que ocorreu em um apartamento no Goiabeiras, onde o suspeito invadiu, revirou a casa, comeu vários alimentos da geladeira e ainda teve tempo para sentar e fumar um maço de cigarro da vítima.

No mesmo bairro está o apartamento da ex-secretária-chefe do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção do Governo do Estado, Adriana Vandoni, registrado em outubro. Vandoni contou que acordou e percebeu o suspeito dentro do seu quarto.

Relembre aqui alguns dos casos:

Em 06 de maio, no edifício Guaporé, na Rua Marechal Deodoro, quatro apartamentos foram invadidos e furtados. A síndica lembrou que o assaltante chegou a escalar 11 andares, invadindo apartamentos no 7º, 8º, 10º e no 11º.

No dia 15 de junho, seis apartamentos de um prédio no Goiabeiras foram furtados na madrugada. O local contava com cerca elétrica e câmeras de segurança, mas isso não intimidou o suspeito.

Marcus Mesquita/MidiaNews Em um dos apartamentos, assaltante ainda teve tempo de se sentar e fumar um maço de cigarro

O homem contou com a ajuda das caixas do ar-condicionado para escalar 11 dos 17 andares do edifício. Celulares e relógios foram levados.

Nessa altura, as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf), já havia identificado alguns “flanelinhas” como autores dos crimes. Três foram presos durante uma ação da Polícia Civil.

Porém, dois dias depois, em 17 de junho, mais três apartamentos – também no Goiabeiras – foram invadidos. Um deles é o da empresária Larissa Macedo.

A reportagem foi até o local e conversou com Larissa, que, à época, disse não ter acreditado no que havia acontecido. Ela mora no local com os filhos.

“Eu acordei e vi que estava uma baderna, mas não tinha entendido. Quando saí para levar dois dos meus filhos para a aula, o mais velho ficou dormindo. Ia cobrar uma explicação dele”, disse Larissa.

Ela só foi saber que o local havia sido invadido na hora do almoço. O suspeito entrou pela área de serviço, retirando a grade de proteção da janela.

Ele ainda revirou a casa. Na cozinha, abriu gavetas, armários e a geladeira. Comeu um "queijo brie" e um pote de geleia.

Passou pela sala, entrou em dois quartos, onde pegou roupas do filho de Larissa, suas bolsas e acessórios, bem como joias e eletrônicos.

“Ele ainda pegou uma carteira de cigarro que eu tinha comprado e fumou aqui dentro. Dei falta no dia seguinte, mas não tinha percebido”, lembrou.

Enquanto contava, apontou para o cinzeiro que estava no chão, atrás da porta com inúmeras bitucas. Ao lado, havia uma almofada. “Ele ainda teve tempo de sentar aqui para fumar. Isso me impressiona”.

No dia 14 de julho foi a vez de um apartamento no Jardim das Américas ser alvo do “homem-aranha”. O suspeito escalou sete andares e invadiu um apartamento.

O síndico do local informou que câmeras de segurança flagraram a ação no momento em que o suspeito pulou o muro do prédio.

Do local, ele levou três celulares e uma quantia de R$ 100 reais. A ação teria sido registrada por volta das 04h.

O último caso que se tem registrado foi no começo de outubro, quando um assaltante escalou sete edifícios na Avenida Filinto Müller e furtou três deles. Entre os apartamentos invadidos está o da ex-secretária de Estado, Adriana Vandoni.

Por meio do Facebook, Vandoni contou que o assaltante invadiu o local pela sacada e chegou a entrar no seu quarto. Segundo ela, como tem "sono leve", escutou um barulho e até pensou que "poderia ser um fantasma".

Marcus Mesquita/MidiaNews Nem mesmo o reforço na segurança da estrutura impediram as ações

“E eu acordei porque tenho o sono leve, quase não durmo (...) abri os olhos e dei de cara com ele. Magro, alto. Olhei nos olhos dele e ‘puf’, ele sumiu. Pensei que fosse um fantasma”, lembrou.

À reportagem, Vandoni contou que mora no 5º andar do edifício e que levou um susto com a situação. “A gente olha para as imagens e fica pensando como é que consegue se arriscar tanto?”.

Apesar do susto, nada foi levado de seu apartamento.

Prisões

Em ação da Derf, quatro pessoas foram presas suspeitas do crime. Todos são moradores de rua, usuários de droga e um deles tem apenas 17 anos.

Um dos presos é R.C.G., 32 anos. Ele já havia sido detido no dia 29 de abril – suspeito de cometer o mesmo crime - mas acabou liberado por falta do flagrante. Dessa vez, a Derf realizou o flagrante por receptação qualificada.

O outro é M.B.S., contra o qual há três mandados de prisão em aberto. O homem é conhecido como “Presidente da avenida”, por comandar o esquema de furtos na região da Avenida do CPA, onde os suspeitos atuavam como “flanelinhas”.

Já o terceiro é R.N.A., que também foi autuado por receptação de produtos furtados. Ele estava com a bolsa de uma vítima e um álbum de fotografia. Os três vão responder ainda por associação criminosa.

O último preso foi um menor de 17 anos. Ele é usuário de droga, analfabeto e foi localizado no Beco do Candeeiro, no Centro Histórico de Cuiabá.

Por não ter uma moradia fixa, quando não está perambulando pelas ruas, costuma ficar no local, onde “dorme” e faz o uso de entorpecentes.

A polícia acredita que ele foi autor de, ao menos, 20 crimes dessa natureza. O suspeito vinha atuando em diversas regiões da cidade, como nos bairros Goiabeiras, Bosque da Saúde e no Jardim Aclimação.

