DE O TEMPO



Teve início na última sexta-feira (16) em Minas Gerais e em todo o país a Operação Integrada Rodovida Cidades 2016/2017, que visa prevenir acidentes e reduzir a violência no trânsito nas rodovias federais durante o período do fim de ano, férias escolares e carnaval. As ações acontecerão entre dezembro e março.

Durante o período, marcado pelas estradas repletas de veículos, a prioridade é a atuação em pontos críticos das rodovias federais. Estes locais foram selecionados por meio de análises de dados estatísticos que apontaram os trechos com maior necessidade de reforço na fiscalização.

O foco da operação é o combate às infrações de trânsito relacionadas ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas. Além dessas infrações, o uso correto de equipamentos como cinto de segurança, cadeirinhas para crianças e capacetes também é alvo da fiscalização, uma vez que são atitudes fundamentais para reduzir os traumas causados em um acidente ou, até mesmo, evitá-los.

Além da fiscalização intensificada, atividades permanentes de educação para o trânsito são desenvolvidas com foco nos comportamentos de risco para que a sensibilização produza mudança de comportamento dos motoristas.

A operação Rodovida, que é considerada a principal ação de enfrentamento à violência no trânsito do país, faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, criado em 2011 em resposta à decisão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que proclamou o período de 2011 a 2020 como a Década Mundial de Ação pela Segurança do Trânsito.

A PRF conta com apoio de órgãos vinculados aos Ministérios das Cidades, Saúde e Transportes. Nos estados, ações integradas com órgãos estaduais e municipais serão desencadeadas durante toda a operação.

BR-040

Assim como a PRF, a concessionária que administra a BR-040, a Via 040, também preparou uma operação especial para este período de fim de ano. Entre 23 de dezembro de 2016 e 02 de janeiro de 2017 será promovido o reforço no quadro de equipes e viaturas na rodovia, com o objetivo de garantir a fluidez do sistema de tráfego e a segurança dos usuários.

A projeção da empresa é a de que 952 mil veículos trafeguem pela rodovia nos dias de pico. A Concessionária pede atenção redobrada dos usuários nos períodos de pico de saída e retorno dos feriados: