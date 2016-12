YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Bandidos invadiram uma casa no Bairro Santa Cruz, em Cuiabá, no começo da noite de quarta-feira (22). Eles renderam, torturaram três vítimas e ainda fugiram com dois veículos e diversos objetos de valor.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, as vítimas estavam em casa quando perceberam a chegada de um homem armado, que invadiu o local pelo portão.

Um dos moradores, de 31 anos, tentou fechar o portão, momento em que um dos assaltantes disparou um tiro em sua direção. Ninguém foi ferido.

Dentro da casa, eles começaram a torturar duas das vítimas - de 57 e 64 anos -, que ficaram com lesões no joelho.

Em seguida, juntaram vários objetos - como relógios, joias, celulares e tablets - e os colocaram nos dois veículos da família, um Vera Cruz e um Freelander.

A Polícia Militar foi acionada. Por meio do rastreador, conseguiu localizar um dos veículos roubados no Distrito Industrial. Houve uma perseguição com troca de tiros.

O assaltante que dirigia o carro perdeu o controle e acabou batendo em um bloco de concreto, abandonando-o e fugindo para uma região de mata.

O segundo veículo foi encontrado abandonado em outro ponto da cidade. A Polícia Civil vai investigar o caso.