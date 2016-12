YURI RAMIRES

Uma mulher de 22 anos acusa o marido de tê-la agredido na madrugada desta quinta-feira (22), no Bairro São Gonçalo, em Cuiabá.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em sua casa com o marido e, durante uma briga, motivada pelo ciúme, ele teria dado um soco na cara dela.

A mulher teria caído no chão e ficado com uma lesão no rosto. O suspeito pegou o celular da vítima e jogou dentro do caso.

A PM foi até o local e o encaminhou para o Cisc Planalto, onde foi autuado por lesão corporal.