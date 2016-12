YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Uma jovem de 22 anos foi agredida na madrugada de quinta-feira (22), no Bairro Centro América, em Cuiabá, pelo marido, que estava alcoolizado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima estava dormindo, quando, por volta das 01h30, o suspeito chegou em casa, bêbado e a puxou pelo cabelo.

Em seguida, ele passou a agredir a mulher com socos no rosto e no corpo.

Uma testemunha acordou com o barulho e precisou intervir na situação, que estava fora de controle.

A Polícia Militar foi acionada e levou o suspeito, um homem de 22 anos, para a Central de Flagrantes e autuado na Lei Maria da Penha.

A vítima deverá passar por exame de corpo e delito, para dar continuidade à denúncia.