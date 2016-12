DO G1



A Polícia Federal (PF) prendeu em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, um ex-tesoureiro da Caixa Econômica Federal (CEF) suspeito de desviar R$ 2,5 milhões do banco em agosto deste ano. Ele foi localizado quando se preparava para um curso de mergulho. A prisão na noite de quinta-feira (22) faz parte da Operação Wolverine.



Segundo a PF, quando foi abordado, o homem apresentou documentos falsos. Ele foi preso em flagrante, levado para a Delegacia de Polícia Federal em Itajaí, no Vale, e indiciado por peculato e uso de documento falso.

Segundo as investigações da PF, o ex-tesoureiro levou dinheiro escondido em bolsas de viagem durante uma confraternização dos funcionários da agência em que trabalhava, às vésperas de um feriado relacionado aos Jogos Olímpicos Rio 2016. No dia seguinte, ainda conforme a PF, ele teria substituído sua foto em uma rede social pela do personagem Wolverine.

O suspeito era ex-tesoureiro de uma agência da Caixa em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro e estava foragido. Parte do valor desviado foi recuperado, conforme a PF.

