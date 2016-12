DA REDAÇÃO



Um jovem identificado apenas como Thomas foi baleado na madrugada deste sábado (24), após uma confusão na frente do Malcom Pub, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

De acordo com Polícia Militar, o rapaz que foi baleado teria discutido com uma pessoa no caixa do estabelecimento. A discussão continuou fora do local.

Em determinado momento, começou uma briga generalizada na frente do bar e a vítima levou um chute no rosto.

Ao tentar reagir, o jovem foi interceptado por outra pessoa que estava armado e o baleou na perna.

Ele foi socorrido por amigos e encaminhado para o Hospital Santa Rosa, onde segue internado, em observação.

Segundo testemunhas, o suspeito que atirou fugiu do local antes da Polícia chegar.

Ele teria dito para as pessoas presentes que era policial. Buscas foram feitas na região, mas o suspeito ainda não foi encontrado.