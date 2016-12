Jovem de 20 anos foi morto por homens que invadiram sua casa; Polícia Civil e Politec estiveram no local

Um jovem de 20 anos, identificado como Marcos Henrique Domingues, foi morto na madrugada de sexta-feira (23), no Bairro São Mateus, em Várzea Grande, durante um roubo em sua residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 4h30, a vítima estava em casa com sua mãe e seu irmão, quando dois homens armados arrombaram a porta da cozinha e renderam as vítimas.

Marcos teria reagido, entrando em luta corporal com um dos suspeitos. Ele acabou sendo atingido por quatro disparos.

A vítima morreu no local. Já os bandidos roubaram uma televisão e um veículo Ford Ka preto, com placas NPJ-0355.

A Polícia Militar foi acionada e em buscas pela região, localizou o carro abandonado no bairro vizinho.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.