YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Uma jovem de 18 anos foi estuprada pelo padrasto, na manhã de sexta-feira (23), no Bairro CPA IV, em Cuiabá. A mãe da menina chegou em casa e flagrou a cena. O homem foi denunciado e está foragido.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a mulher chegou em casa e encontrou o marido trancado no quarto. Quando entrou, percebeu que a filha estava trancada no banheiro da suíte.

A menina, que estava em estado de choque, relatou que foi pega a força pelo suspeito, que retirou suas roupas e consumou a violência sexual.

A vítima foi encontrada pela mãe com sangramento na sua genitália. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento.

O suspeito fugiu do local. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que faz buscas pelo suspeito.